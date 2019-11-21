Архангельск, , 13:19 — REGNUM Правоохранительные органы обнаружили и изъяли у жителя Архангельска более десяти единиц оружия и боеприпасы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, мужчина приобретал охолощенное оружие, которое впоследствии переделывал у себя дома в боевое. По оперативной информации, пригодные к стрельбе экземпляры мужчина намеревался продать. Также он занимался изготовлением патронов.

При обыске по месту жительства фигуранта изъято 14 охолощенных пистолетов, из них семь — переделанные в огнестрельные, около двух тысяч гильз и патронов различного калибра, а также составные части гранаты, комплектующие детали и инструменты для изготовления оружия. Кроме того, обнаружены четыре пистолета-пулемета «Кедр», один из которых пригоден для стрельбы боевыми патронами, другой находился в процессе переделки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и изготовлении оружия.