Ровно, Украина, 21 ноября 2019, 13:14 — REGNUM В Ровенской области в селе Здовбица 12 детей отравились конфетами, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Полицейские установили, что дети отравились сладостями, которыми их угостила одноклассница в честь своего дня рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волынской области семейная пара отравилась неизвестным веществом. К сожалению, мужчина скончался в больнице.
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