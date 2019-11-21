Ровно, Украина, , 13:14 — REGNUM В Ровенской области в селе Здовбица 12 детей отравились конфетами, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Полицейские установили, что дети отравились сладостями, которыми их угостила одноклассница в честь своего дня рождения.

«Конфеты под названием «Чёрные конфеты Бабы Яги» (жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили)… Они были приобретены в местном продуктовом магазине. Все заболевшие указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили», — рассказали в управлении Госпродпотребслужбы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волынской области семейная пара отравилась неизвестным веществом. К сожалению, мужчина скончался в больнице.

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