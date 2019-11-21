Уфа, , 13:12 — REGNUM В Уфе планируют организовать сеть спортивных клубов. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы мэрии Уфы, данный проект был представлен на очередном «Инвестчасе» в муниципалитете.

Инвестор предложил создать сеть фитнес-центров, которые будут размещаться в местах массовой жилищной застройки.

Фитнес-центры планируют создавать на первых этажах новых многоэтажек и на отдельных участках в новых микрорайонах.

По словам инвестора, предприятие для этих целей может реконструировать функционирующие физкультурные комплексы, находящиеся в муниципальной и республиканской собственности.

Отмечается, что данная инициатива будет полностью оплачена инвестором, который готов вложить в один фитнес-клуб от 50 до 150 миллионов рублей. При этом будет создано дополнительных порядка 50−120 рабочих мест.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин отметил, что один из фитнес-клубов должен быть обязательно построен в микрорайон Шакша.