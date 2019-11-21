Кишинёв, , 13:11 — REGNUM Мемориальные плиты, посвященные героям Великой Отечественной войны, были разбиты неизвестными вандалами возле молдавского села Кошница Дубоссарского района. Об этом 21 ноября сообщил на своей странице в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

«Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты неизвестными вандалами. Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями», — написал Петрович.

Он также сообщил, что для осуществления своего преступного замысла вандалы разбивали памятные плиты кусами отвалившегося бетона, которые валялись рядом. Кроме того, рядом была оставлена надпись оскорбительного содержания.

Петрович отметил, что это первый подобный случай в Дубоссарском районе. Он пообещал восстановить плиты по сохранившимся фотографиям и эскизам.

«Пока в нашей стране существуют всякие музеи оккупаций, камни в честь оккупаций, депутаты парламента, выгуливающие собак на воинских кладбищах, пока оскорбление памяти на государственном уровне будет оставаться нормой, до тех пор по телу Молдовы будут ползать вот такие паразиты», — прокомментировал происшествие руководитель Русского историко-патриотического клуба.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко, установленный в Кишиневе.