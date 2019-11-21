Челябинск, , 13:00 — REGNUM В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившего до смерти пациента лечебного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Гражданин обвиняется в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений повлекших смерть человека по неосторожности (п. «б» ч. 4 ст. 111 УК РФ). Также по решению суда обвиняемый отправлен в следственный изолятор.

Напомним, что инцидент произошёл 15 ноября 2019 года в больнице Ленинского района Челябинска.

По версии следствия, вахтёр избил пациента, который был госпитализирован днём ранее. Он нанёс потерпевшему несколько ударов, отчего пациент впоследствии скончался.