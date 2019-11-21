Иркутск, , 12:57 — REGNUM Задержание за крупную взятку начальника отдела уголовного розыска отдела полиции УМВД России «Иркутское», произведённое накануне, 20 ноября, при участии УФСБ России по Иркутской области, местные СМИ склонны связывать с деятельностью компании «Звезда», которая имея в своём составе всего пару сотрудников, получила от регионального правительства транш на полмиллиарда рублей на ремонт лифтов.

По данным Babr24, есть все основания считать, что реальным владельцем «Звезды» является сын губернатора Приангарья — Андрей Левченко. Приводя различные данные, корреспонденты этого иркутского СМИ пришли к выводу, что через систему фирм семьи Левченко «деньги отмываются и уходят за рубеж». Тем временем, в окружении самого губернатора говорят, что его имя в этой истории появилось потому, что недоброжелатели уже давно хотят добиться его отставки и информационные вбросы появляются всё чаше.

Напомним, в апреле 2019 года УФАС признало ряд компаний нарушившими федеральный закон о конкуренции. Речь шла о результатах аукционов на ремонт лифтов в Ангарске, Братске, Иркутске, Усть-Илимске, Железногорск-Илимске, Усть-Куте и Саянске. Решение антимонопольного органа обжаловали ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Мосрегионлифт».

К делу подключились региональная прокуратура, обнаружившая серьезные правонарушения, допущенные Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области при заключении договоров на выполнение работ по ремонту (замене) лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах Иркутской области. По данным правоохранителей, в период с 20 декабря 2017 года по 18 января 2018 года имел место картельный сговор из-за которого «Звезда» победила в аукционах по ремонту (замене) лифтового оборудования и получила доход в размере 558 миллионов рублей. Также прокуратура установила, что должностные лица завысили стоимость работ на 14 миллионов рублей.

Тем временем в апреле 2019 года Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области заявило о возбуждении двух уголовных дел в отношении ООО «Звезда» по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, повлекшее извлечение дохода в крупном размере» и части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Вероятно, что в ходе расследования вышеуказанный высокопоставленных сотрудник правоохранительных органов и не устоял перед взяткой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 ноября, СУ СК РФ по Иркутской области известило о задержании начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).