Симферополь, , 13:02 — REGNUM Следователи СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника ГУ МСЧ России по городу Севастополю. Сообщение об этом было распространено 21 ноября пресс-службой республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что бывшего главу севастопольской службы спасателей обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что подпадает под статью 285 УК РФ.

По версии следователей, в 2016 году начальник ГУ МСЧ России по Севастополю подписал контракт с научно-производственным центром, который должен был оснастить специализированный класс для подготовки должностных лиц и население в области гражданской обороны и защиты от ЧС. Главе республиканской службы спасателей вменяется, что он подписал акты выполненных работ и остальные необходимые для оплаты документы, несмотря на то, что контрагент не выполнил свои обязательства в полном объеме.

Следователи считают, что данными действиями был нанесен ущерб в размере 3,2 млн рублей. Расследование продолжается.