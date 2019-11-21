Волгоград, , 12:50 — REGNUM Обстоятельства получения тяжёлой травмы двухлетним ребёнком выясняют сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области, сообщили 21 ноября в пресс-службе ведомства. По предварительным данным перелом костей черепа мальчик получил после посещения игровой комнаты крупного торгового центра Волгограда.

Двухлетний ребёнок 19 ноября поступил в одно из лечебных учреждений областного центра с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа. Как выяснилось, 16 ноября ребёнок вместе с отцом посетили игровую площадку в одном из торговых центров. В присутствии родителя мальчик катался с пластиковой детской горки. В какой-то момент при спуске он столкнулся с другим малолетним ребёнком. На следующий день малыш почувствовал себя плохо, а ещё через день родители заметили у него на голове шишку и в плановом порядке обратились для консультации к врачу.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В том числе следователи проверят законность функционирования детской комнаты.