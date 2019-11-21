Харьков, Украина, , 12:25 — REGNUM В селе Черкасская Лозовая Харьковской области неизвестные ограбили банкомат, сообщили 21 ноября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Банкомат взорвали при помощи неизвестного устройства, рассказали в полиции. В результате взрыва никто не пострадал. Полицейские выясняют сумму ущерба и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай произошёл в Запорожье. Банкомат стоял в помещении магазина на первом этаже жилого дома.

Читайте также: В Запорожье неизвестные взорвали банкомат