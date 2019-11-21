Рязань, , 12:22 — REGNUM Более шести килограммов красной икры изъяли полицейские у продавца на торговой площадке на улице Новоселов в Рязани, сообщили 21 ноября в пресс-службе регионального УМВД. На деликатес, расфасованный в металлические банки, не было никаких документов, удостоверяющих качество продукции.

Рейд по торговой площадке провели сотрудник полиции совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовкой областям. На 43 металлические банки с маркировкой «лососевая икра» продавец не смог предоставить каких-либо документов. Учитывая низкую цену, несоответствия в маркировке и другие характерные признаки, полицейские предположили, что это фальсифицированная продукция.

Представители Россельхознадзора изъяли продукцию общим весом более шести килограмм, в дальнейшем ведомство примет решение об уничтожении этой продукции.