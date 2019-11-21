Владивосток, , 12:23 — REGNUM Здание цирка во Владивостоке было оцеплено сотрудниками полиции и вооруженными людьми в масках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Свидетели происшествия в социальных сетях утверждают, что на заднем дворе здания Владивостокского цирка наблюдали скопление машин МЧС, полиции и множество вооруженных людей в масках, предположительно, бойцов ОМОН.

По информации, полученной в пресс-службе УВД Приморья, в городе проводится плановое антитеррористическое учение, жителей города просят отнестись к этому с пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иваново жителей города заранее предупредили, что специальные службы будут проводить антитеррористические учения.