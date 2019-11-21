Уфа, , 12:27 — REGNUM Мужчину в Башкирии подозревают в распространении через социальные сети материалов, призывающих к экстремистской деятельности. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По версии следствия, 26-летний мужчина в социальной сети опубликовал пост, в котором призывал совершать насильственные действия по отношению к представителям другой национальности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.