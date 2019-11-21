Ростов-на-Дону, 21 ноября 2019, 12:08 — REGNUM Главное управление МЧС России по Ростовской области опубликовало фотоснимки с места крупного пожара на рынке «Атлант». В 11:02 мск с огнём удалось справиться, передаёт ИА REGNUM.
Напомним, что пожару был присвоен второй уровень сложности. В тушении возгорания приняли участие 70 спасателей и 17 единиц техники.
Площадь, пройденная огнём, составила 600 квадратных метров.
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