Амстердам, , 11:57 — REGNUM Инспекция Министерства по социальным вопросам и занятости Голландии задержала пять человек, которые подозреваются в мошенничества при получении пособий по безработице. По мнению Инспекции, они помогали польским трудовым мигрантам в получении пособия по безработице, хотя они не имели на него права.

Инспекция провела обыски в пяти квартирах и трёх конторах. Конфискованы документы, компьютеры и автомобиль. Подозреваемые были задержаны в Роттердаме, Дордрехте, Нордвейке и Донген. Обыски проведены в Лейдене, Роттердаме и Зволле.

В январе уже были осуждены двое подозреваемых по схожим обвинениям. Минувшим летом по аналогичному делу проводились обыски в провинции Северный Брабант.