Уфа, , 12:08 — REGNUM Коммерческую фирму в Башкирии оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, представители ООО «Система» при выполнении контракта по отлову бездомных собак похитили 163 тысячи рублей бюджетных средств. Следователи считают, что сотрудник компании предложил взятку полицейскому в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги страж порядка должен был прекратить проверку по данному факту.

В результате межрайонная прокуратура возбудило в отношении юридического лица административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. На предприятие был наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Руководство ООО «Система» не согласилось с принятым решением и его обжаловало. Благовещенский районный суд подтвердил законность ранее принятого решения мировым судьей.

Отмечается, что в настоящее время в отношении представителя компании возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки и мошенничество.