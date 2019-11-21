Иркутск, , 11:53 — REGNUM Громкий коррупционный скандал в Иркутской области: под следствие попал начальник отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское». Как сказано в официальном сообщении регионального СУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

Сума взятки, полученная высокопоставленным полицейским, не сообщается, однако известно, что 20 ноября следователями СКР при взаимодействии сотрудников МВД и ФСБ России подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.