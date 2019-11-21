Багдад, , 11:51 — REGNUM В результате столкновений в столице Ирака, городе Багдад погибли по меньшей мере трое манифестантов, об этом 21 ноября сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

По данным представителей медицинского учреждения, в которое были доставлены пострадавшие, один из демонстрантов погиб от боевого патрона.

Отмечается, что двое других протестующих погибли из-за последствий действия слезоточивого газа, примененного на одном из мостов города.

Как передавало ИА REGNUM, протесты в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Жители страны выступают против коррупции, отсутствия рабочих мест, а также общего снижения уровня жизни.

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