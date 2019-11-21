Чита, , 11:46 — REGNUM ГУ МЧС по Забайкалью со ссылкой на синоптиков известило о надвигающейся непогоде.

Завтра, 22 ноября, в вместе с небольшим снегом, регион накроет сильным ветром с порывами 15−20 метров в секунду. Тем временем, вплоть до 24 ноября преобладающие ночные температуры воздуха в Забайкалье составят минус 23−28°С (при прояснении 32−37°).

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье в 2019 году попало в десятку самых холодных мест Земли. Температура воздуха на Удокане опустилась на 15−20 градусов ниже ноябрьской климатической нормы, а 15 ноября в Чаре зафиксировали минус 44,1°C, что оказалось на 1,9 градуса ниже рекорда 1984 года.

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