Железногорск, Красноярский край, , 11:35 — REGNUM В городе Железногорске Красноярского края 21-летний местный житель подозревается в применении насилия к представителю власти, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии. Мужчина на автомобиле наехал на сотрудника ДПС.

Уголовное дело в отношении жителя Железногорска возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»).

Инцидент произошёл у одного из домов на ул. 60 лет ВЛКСМ. По предварительной версии следствия, вечером 19 октября горожанин, желая избежать привлечения к административной ответственности, наехал на автомобиле на сотрудника ДПС. Пострадавший получил телесные повреждения, а мужчина на автомобиле скрылся с места преступления.

Автомобиль изъят, назначена судмедэкспертиза, допрашиваются очевидцы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве избили сотрудника ФСБ России. Следствие начало по данному факту проверку.

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