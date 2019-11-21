Полетаево, , 11:34 — REGNUM По факту гибели водителя бульдозера на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Полетаево Сосновского района проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

На данный момент следователи устанавливают причины инцидента, а также назначена экспертиза, которая позволит установить точные причины смерти. В управлении уточнили, что по итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, тело рабочего было обнаружено 19 ноября на территории свалки возле посёлка Полетаево. По предварительной информации, погибший управлял бульдозером, который опрокинулся в яму и перевернулся. В результате водитель получил смертельные травмы.

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