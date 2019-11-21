Владивосток, , 11:34 — REGNUM В Приморье в четверг, 21 ноября, закрыт пожароопасный сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Всего с начала 2019 года в Приморье было потушено 575 лесных пожаров на общей площади 63,3 тыс. гектаров. В сравнении с прошлым годом удалось снизить площадь пожаров в 1,6 раза.

«Сезон закрыт в связи с устойчивыми осадками, низким классом пожарной опасности и отсутствием действующих лесных пожаров на территории края», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье пожароопасный период завершился в конце октября, с установлением по всей территории области устойчивого снежного покрова.