Мурманск, , 11:25 — REGNUM Автобус, перевозивший туристов из Китая — всего 22 человека — съехал в кювет на трассе в Мурманской области. Четыре пассажира получили незначительные травмы, серьезно пострадавших нет. Как, сообщает интернет-портал Пятого канала, это случилось 19 ноября.

В пресс-службе УМВД России по Мурманской области рассказали, что «19 ноября около 19 часов на 36-м км автодороги «Кола — Серебрянские ГЭС» водитель автобуса Mercedes допустил съезд в кювет, с опрокидыванием транспортного средства на правую сторону. В салоне автобуса находилось 24 человека. Четверо обслужены амбулаторно. Остальным медицинская помощь не понадобилась. По факту ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение». Туристы направлялись в село Териберка, знаменитое тем, что там снимали фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева.

По версии сотрудников УМВД, автобус могут сойти с трассы из-за плохого дорожного покрытия и неблагоприятных погодных условий — дорога была покрыта снегом.