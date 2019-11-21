Черкесск, , 11:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжают возникать все новые очаги лесных пожаров. На этот раз снова пострадал Карачаевский район. Здесь загорелся лес в Худесском участковом лесничестве. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену около 10:00 20 ноября, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС.

Сначала площадь пожара составляла 0,8 гектара. К его тушению были привлечены четыре человека. Позже число спасателей увеличили до 33 человек. Однако до наступления ночи справиться с огнем не получилось.

Утром 21 ноября работы в Худесском лесничестве были возобновлены. В них занят 41 человек. В МЧС успокоили, что угрозы жителям ближайшего селения Карт-Джурт нет, так как имеется естественная преграда — небольшая река.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии сложилась сложная обстановка в ряде районов из-за лесных пожаров. С 11 ноября ими было охвачено несколько лесничеств. В республике введен особый режим противопожарной безопасности.

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