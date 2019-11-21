Сеул, , 11:23 — REGNUM В Южной Корее достали «черный ящик» вертолета, упавшего в море около островов Токто 31 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, процесс извлечения данных, с помощью которых может быть установлена причина аварии, может затянуться до года.

Отметим, что с момента крушения прошло больше 20 дней, однако судьба трех человек, находившихся на борту вертолета, остается до сих пор неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в 23:26 по местному времени вертолет пожарной службы Южной Кореи, перевозивший на борту семерых человек, потерпел крушение через 2−3 минуты после взлета с Токто.

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