Бийск, Алтайский край, , 11:17 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю, проведя доследственную проверку, нашёл основание для возбуждения уголовного дела по факту гибели на пожаре 62-летней жительницы Бийска и её 10-летнего внука. По данным старшего помощника руководителя ведомства Людмилы Рязанцевой, речь идёт о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 ноября 2019 года, после того, как мальчик пришёл в гости к своей бабушке и решил остаться у нее ночевать. Очаг возгорания, как установило следствие, находился на крыше возле трубы печного отопления. В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз (в том числе пожаро-техническая) которые помогут установить причину возгорания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за морозов в Алтайском крае участились случаи гибели людей на пожарах. Только с 19 по 21 ноября в регионе погибли семеро человек.

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