Балашиха, Московская область, , 11:15 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве многоквартирных домов в Московской области, сообщили журналистам 21 ноября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

В 2003 году, по данным следствия, экс-глава Балашихинского района Владимир Самоделов признал 15 домов непригодными для проживания и принял решение об их сносе, расселении, а также строительстве новых домов силами застройщика ОАО «Мособлкапстрой».

С организацией заключили контракт на строительство шести домов и выделили участок площадью 0,6155 гектаров кадастровой стоимостью более 45 млн рублей.

«По договору между администрацией и ОАО «Мособлкапстрой» администрации должны были быть переданы от 12 до 50% квартир в построенных застройщиком шести домах. Однако в действительности был построен лишь один дом, а все квартиры в нём проданы застройщиком на рынке недвижимости», — говорится в информации.

К строительству ещё пяти домов, отметили в СК, застройщик не приступил, а 12% уже построенного дома не были переданы администрации.

Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Среди неотложных следственных действий будут осмотрены дома, признанные в 2003 году непригодными для проживания. Будет дана правовая оценка действиям руководства ОАО и администрации района.