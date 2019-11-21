Аксайский район, Ростовская область, 21 ноября 2019, 11:10 — REGNUM Открытое горение на ростовском рынке «Атлант» ликвидировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Ростовской области.
Ликвидация объявлена в 11:02 мск, спустя почти три часа с момента возгорания.
Напомним, что пожару присвоен второй ранг сложности. К месту происшествия прибыли 70 спасателей и 17 единиц техники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский рынок «Атлант» чуть не сгорел в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.
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