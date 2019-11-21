Копейск, Челябинская область, , 11:08 — REGNUM В Копейске надзорные органы обратились с иском в суд о признании ничтожной сделки по продаже недвижимости, в которой должны быть прописаны несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что жительница Копейска с использованием материнского капитала приобрела дом. При этом она не прописала в жилище своих несовершеннолетних детей, что является нарушением их прав. Более того, впоследствии женщина продала указанный дом.

Отметим, что в исковом заявлении прокуратура также просит суд обязать мать прописать несовершеннолетних детей в доме, приобретенном, в том числе на материнский капитал.