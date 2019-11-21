Яровое, , 11:07 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту ненадлежащего теплоснабжения в городе-курорте Яровое, где, как было сказано в сообщениях алтайских СМИ, регулярно происходят перебои с подачей тепла. Причём, речь идёт не только о многоквартирных домах горожан, но и социально-значимых объектах.

«С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ», — поясняют следователи.

В ближайшее время им предстоит дать юридическую оценку как действиям должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону, так и и руководству общества с ограниченной ответственностью «Яровская топливно-энергетическая компания».

Напомним, ранее сообщалось, что новый собственник ТЭЦ в Яровом закупил некачественный уголь, который не выдает нужные параметры, из-за чего температура в квартирах горожан колеблется в районе 17−22°С. Ввиду того, что за последние дни существенных изменений в улучшении качества теплоснабжения добиться не удалось, в правительстве Алтайского края приняли решение направить в Яровое уголь из резервного запаса.

Всё перечисленное происходит в сильные морозы, когда столбик термометра в ночное время опускается до отметки минус 30 °C.

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