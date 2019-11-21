Душанбе, , 11:04 — REGNUM В рамках оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками таможенного комитета Таджикистана, был задержан мужчина, попытавшийся незаконно вывезти из Таджикистана в Узбекистан крупной суммы в иностранной валюте.

По информации пресс-службы государственного таможенного комитета страны, на КПП «Кушкент» в рамках таможенного досмотра автомобиля марки Opel Astra были обнаружены и изъяты незадекларированные денежные средства в размере 100 тыс. долл.

Следственные мероприятия по факту незаконного вывоза за границу крупной суммы денег в иностранной валюте продолжаются.