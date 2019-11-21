Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM Полицейские в Бурятии, приговорённые ранее к различным срокам заключения за пытки задержанного подростка, намерены обжаловать решение суда. По словам адвокатов, приговор является незаконным, а из-за большого общественного резонанса расследование велось однобоко с заранее назначенными виновными.

Как сообщает газета «Номер один», расследование преследовало цель успокоить общество и посадить за решетку «негодяев». В частности, об этом говорит дело о водителе Жаргале Замьянове, который год провёл в СИЗО за то, что сидел за рулём и исполнял свои обязанности.

«После того, как он около года просидел за решёткой, в его роли в этом деле всё-таки разобрались и отпустили «с миром», великодушно признав за ним право на реабилитацию», — передаёт издание слова адвокатов.

Сергей Плотников получил три года условного заключения, хотя в суде была доказано его непричастность к пыткам и смерти подростка. Однако, по словам адвоката, не удалось доказать непричастность к применению насилия при задержании. В частности, ему вменяли то, что он не предпринял ничего, чтобы остановить своих коллег.

На остальных осуждённых сотрудников было оказано давление, считают адвокаты. Они указывают и на многочисленные нестыковки в деле, которые по их мнению, доказывают, что пыток не было. Сотрудники же стали лишь жертвой «высших чинов полиции, которым не нужна была эта шумиха».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2016 году осужденные полицейские задержали в магазине 17-летнего подростка со своим другом по подозрению в краже велосипеда. Оба были доставлены в отделение, однако через несколько часов задержанного привезли в республиканскую больницу, где он скончался. Как установили медики, подросток захлебнулся рвотными массами. Его друг позже рассказал, что полицейские избивали и пытали их, заставляя признаться в совершении серии краж.

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