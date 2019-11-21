Уфа, , 11:01 — REGNUM Руководитель детского сада в Уфе осуждена за мошенничество. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Калининского района города.

По сообщению пресс-службы ведомства, заведующая дошкольным учреждением, с лета 2017 по декабрь 2018 год, начисляла тринадцати воспитателям заслуженные премии. При этом подозреваемая сообщила своим подчиненным о том, что им необходимо отдавать ей части денег, якобы на нужды дошкольного учреждения.

Отмечается, что таким образом обвиняемая похитила у своих работников более 500 тысяч руб. Сообщается, что женщина свою вину признала полностью, но ущерб не возместила.

В итоге, суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Женщине назначен испытательный срок в три года.