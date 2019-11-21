Бийск, Алтайский край, , 10:55 — REGNUM История с возведением некачественных квартир для переселенцев из аварийного жилья в Бийске приобретает всё более скандальный оттенок. После обысков, проведённых в городской мэрии, обвинение предъявлено заместителю главы администрации города Бийска Дмитрию Маслюку. Как сказано в официальном сообщении СУ СК РФ по Алтайскому краю, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностным лицом своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий») и уже заключён под стражу.

По мнению следствия, заключив договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья с одним из ООО, мэрия Бийска не контролировала процесс строительства, а когда стройка завершилась, дома с явными нарушениями всех норм строения передали на баланс города.

«Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов — граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях», — сказано в официальном сообщении СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад СУ СК РФ по Алтайском крае сообщило о проведении обысков в мэрии Бийска. Было сказано, что связаны они с выявленными фактами нарушений, допущенных должностными лицами администрации города при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья на улице Спекова.

Печально известные дома, получившие прозвище «три поросёнка», оказались весьма хлипкими, они состоят из железного каркаса, а пол и стены сделаны из гипсокартона, заполненного стекловатой. Десятки женщин, стариков и детей до сих пор живут в крошечных комнатах, где проваливается пол, гниют стены, разваливаются окна и пошли трещинами стены.

Читайте также: «Три поросёнка» отправили под стражу чиновника мэрии Бийска (Алтай)