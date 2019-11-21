Якутск, , 10:57 — REGNUM В сгоревшем доме в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии обнаружили останки двух погибших. Ранее о пострадавши и погибших сведений не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии сгорел двухэтажный дом для сирот

Личности сгоревших устанавливаются, но известно, что они в доме не проживали, а были в гостях.

Уточнили в единой диспетчерской района и данные о жильцах 12-ти квартирного дома — всего 27 человек — 12 взрослых и 15 детей. Семь квартир были заселены, в остальных никто не жил. Дом предназначен для сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 ноября загорелся дом в селе Борогонцы. Пожарные эвакуировали жителей.