Анкара, 21 ноября 2019, 10:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 577 нелегальных мигрантов, об этом 21 ноября сообщает Anadolu Ajansi
Аресты были произведены на северо-западе страны в провинции Эдирне, расположенной на границе с Грецией.
Среди задержанных присутствовали выходцы из Непала, Индии, Ирана, Афганистана, Бангладеш, Пакистана, Сирии, Палестины, Сомали, Марокко и Алжира.
Мигранты были направлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Как передавало ИА REGNUM, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.
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