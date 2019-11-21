Благовещенск, , 10:51 — REGNUM В Благовещенске спасатели сняли мокрого рыбка с отколовшейся льдины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествия случилось в районе судоверфи, где 30-летний рыбак утратил осторожность, провалился под лёд и пытаясь выбраться, ухватился за проплывающую льдину, которая понесла его вдоль берега. Он привлекал к себе внимание, ради спасения.

Для его спасения было задействовано судно на воздушной подушке «Пума», с помощью которого удалось вытащить пострадавшего из воды. После этого рыбак был доставлен в Амурскую областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, типовые спасательные операции начались по всей России с началом ледостава: в частности, в Омской области спасатели спасли рыбака с оторвавшейся льдины.