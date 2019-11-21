Чертовицы, , 10:43 — REGNUM Двое воронежцев, в возрасте 59 лет и 61 года, предстанут перед судом по обвинению в организации проституцией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 21 ноября. Расследование уголовного дела завершено отделом организации дознания ГУ МВД России по Воронежской области, дело направлено для рассмотрения в суд.

По версии следствия, в 2018—2019 годах использовали в качестве борделя помещение бани в с. Чертовицы Рамонского района.

«Пренебрегая нормами общественной нравственности, руководствуясь корыстными побуждениями, они организовали охрану помещений бани, безопасность лиц, оказывающих интимные услуги», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Обвиняемые также вели администраторскую и диспетчерскую работу, договаривались с клиентами. Теперь им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.