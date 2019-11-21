Киншаса, , 15:07 — REGNUM В Демократической Республике Конго двадцать один человек убит, еще четверо получили ранения, несколько детей были похищены в результате двух нападений, совершенных повстанческой группировкой «Альянс демократических сил» (ADF) в городах Бени и Оиче.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, гражданские организации сообщили о семи жертвах нападений в городе Бени. Число погибших было подтверждено органами безопасности, сообщивших также о получении ранений двумя военнослужащими ДРК в ходе боевых действий.

Как сообщается, молодежные группы организовали демонстрации в городе Бойкене, перекрыв многие улицы, и призвали вооруженные силы ДРК, полицию и Миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) обеспечить безопасность конголезских граждан.

Кроме того, боевики группировки совершили еще одно нападение в городе Ойче, в результате которого, согласно сообщениям, поступившим от органов безопасности, погибло трое мирных жителей, однако гражданские организации заявили о гибели 14 человек.

Гражданские организации подчеркнули, что они предупреждали о проникновении боевиков на территорию нескольких районов Бени. Отмечается, что «Альянс демократических сил» совершил первое нападение на город Бени с октября 2018 года.