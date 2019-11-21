Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:42 — REGNUM В Ярославской области администрация Переславля-Залесского не смогла найти принадлежащий ей новый автомобиль «Тойота Камри» балансовой стоимостью полтора миллиона рублей, а также вернуть деньги за него. Об этом стало известно из отчета Контрольно-счетной палаты округа о деятельности МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и Единая дежурно-диспетчерская служба» за 2018 год. Отчет был представлен на заседании комиссии городской думы Переславля-Залесского по бюджету, экономике и развитию 20 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Машина была куплена на средства городского бюджета 15 мая 2017 года, а 1 июня отделение МВД «Люберецкое» возбудило уголовное дело по факту кражи автомобиля. Зачем машина из маленького города Ярославской области оказалась в Подмосковье, была ли оформлена командировка, с какой целью, так и осталась неизвестным. В конце 2016 года мэром Переславля был назначен Владимир Волков, ранее работавший в Люберецком районе.

Еще более удивительными были дальнейшие действия, предпринятые МУ «Служба обеспечения деятельности администрации Переславля-Залесского», в оперативном управлении которого находился угнанный автомобиль. Отметим, что в этот период времени директором учреждения был Александр Долгов, также приехавший в Переславль с командой Владимира Волкова. Водителю Тойоты был объявлен выговор и предъявлена претензия о возмещении работником ущерба в размере стоимости автомобиля. Далее Люблинский суд Москвы 20 марта 2018 года выносит решение об удовлетворении иска МУ «Служба обеспечения» к водителю угнанной Тойоты. Он должен был возместить ущерб в полном объеме — 1 миллион 500 тысяч рублей. Однако апелляционным определением от 6 августа 2018 года решение Люблинского суда отменено. Судом принято новое решение — в удовлетворении иска МУ «Служба обеспечения» к водителю отказать. Однако администрация Переславля-Залесского больше никак не пыталась возместить ущерб.

«Начиная с 06.08.2018 МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» не воспользовалось правом на обращение в кассационный суд общей юрисдикции, согласно ст. 376, 376.1 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. Таким образом, МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» не встало на защиту своих интересов для предотвращения нарушений законных прав и причинения вреда в ходе исполнения решения. Управление муниципальной собственности как собственник с 2017 по настоящее время: не принимало меры для возмещения причиненного ущерба казне; не привлекало к ответственности должностное лицо МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» за утрату муниципального имущества,» — говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Переславля-Залесского.

Также в отчете Контрольно-счетной палаты Переславля сказано, что согласно справке отделения МВД «Люберецкое» от 5 августа 2019 года автомобиль «Тойота Камри», принадлежащий администрации Переславля-Залесского, не найден.

Надо сказать, что это не единственная потеря местной властью дорогих служебных автомобилей. Так 3 декабря 2018 года глава Ростовского района Сергей Шокин разбил служебную «Тойоту Камри» в соседнем Борисоглебском районе. Глава находился за рулем. В суде он пытался доказать, что виноват не сам, а дорожные службы, плохо убравшие дорогу. Однако суд этому не поверил и признал главу виновным.

А в Рыбинске две служебные «Тойоты» в 2018 году разбила девушка-водитель 1997 года рождения, зачем-то взятая на работу в администрацию города. Тогда администрация города обещала взыскать с нее ущерб, нанесенный городскому бюджету, но произошло ли это, неизвестно.

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