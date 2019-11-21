Уфа, , 10:47 — REGNUM Во время пожара в многоэтажном доме в Уфе на лестничной клетке обнаружено тело мужчины. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Гагарина поступило на пульт спасателям 21 ноября в 01:28 часов.

По тревоге были подняты 12 огнеборцев на 3 единицах техники, врачи и стражи порядка.

Отмечается, что по прибытию сотрудники МЧС организовали звенья газодымозащитной службы. В ходе обследования места происшествия в подъезде дома огнеборцы нашли мужчину 1962 года рождения, который не подавал признаков жизни. Врачи зафиксировали его смерть.

В результате, из подъезда были эвакуированы 4 человека, в том числе двое детей.

Отмечается, что очаг возгорания находился в однокомнатной квартире. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади пять кв. метров в 01:46 часов.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельна пожара.