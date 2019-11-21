Село Солонешное, Алтайский край, , 10:37 — REGNUM После того, как история с закрытием школы в селе Большая Тихая Алтайского края вышла на федеральный уровень, власти региона попытались её замять и, судя по публикации «Новой газеты«совершено напрасно.

Оказывается, эта сельская школа закрывалась по такой же схеме, как и десятки других в Алтайском крае. И если бы не усилия местных бизнесменов и депутатов, которые потратили не один миллион личных денег, учебное заведение закрылось ещё раньше.

Вначале это учреждение обучало детей до девятого класса, но несколько лет назад его перевели в статус начальной. С тех пор там работала всего одна учительница, которая вела все предметы: русский, математику, чтение, окружающий мир, рисование, музыку и физкультуру. В позапрошлом году она уволилась «по семейным обстоятельствам» и уехала. Новую учительницу, 57-летнюю Ирину Николаевну Хайн, родители нашли сами: женщина приехала в Большую Тихую из Германии погостить к друзьям и осталась, когда ей предоставили служебную квартиру.

Но вскоре у преподавателя начались трудности: в её квартире отрезали свет, хотя женщина исправно платила за электричество, а сосед — нет. Прожив несколько месяцев без света, женщина вынуждена была вернуться в Германию — к дочери и внукам. Тем временем, родителям школьников с первого сентября 2019 года местные чиновники не оставили выбора, заявив, что возить детей в соседнюю школу села Карпово каждый день никто не будет и предложили оставлять учеников из Большой Тихой на всю учебную неделю в Карповской школе-интернате. Некоторые из тех, кто решился на такой вариант, пожалели.

«Сережу там обижают. Первый раз приехал домой в синяках. Второй — кулаки были разбиты. Другие дети отнимают то, что я кладу ему в сумку, не дают толком поесть», — отмечает одна из матерей. Другие говорят, что их дети стали хуже учиться.

Большетихинцы уверены: если не будет школы, то село развалится.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2019 года история со школой в селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края, где уволилась единственный преподаватель и часть детей уже два месяца вообще не посещает школу, дошла до российского президента. В ходе заседания Совета по русскому языку её рассказал красноярский писатель и публицист Борис Екимов.

«У нас они пошли в школу все. А вот эти ребятишки остались дома. Кто их научит, в том числе и русскому языку?», — посетовал он.

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Напомним, за неполный первый год работы Виктора Томенко в качестве избранного губернатора Алтайского края в регионе закрылись почти 20 школ. Многие из них стали филиалами. Летом 2018 года только обращение на «прямую линию» с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.

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