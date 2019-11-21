Ростов-на-Дону, 21 ноября 2019, 10:37 — REGNUM Защита главы ростовского ФСИН Муслима Даххаева не смогла обжаловать его арест. Руководитель регионального ведомства останется под стражей до января 2020 года.
По имеющимся данным, Даххаева, работающего в должности руководителя ведомства с лета 2018 года, подозревают в разглашении информации, представляющей государственную тайну.
ИА REGNUM напоминает, что временно исполнять обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области доверено полковнику внутренней службы Константину Сенокосову.
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