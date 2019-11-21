Ярославль, , 10:31 — REGNUM Житель поселка Некрасовское Ярославской области подозревается в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Разбойные нападения были совершены в Заволжском, Фрунзенском и Ленинском районах Ярославля, а также в Некрасовском районе Ярославской области. Во всех случаях в руках нападавшего был игрушечный пистолет, который посетителями и сотрудниками офисов воспринимался как настоящий.

Момент нападения УМВД России по Ярославской области

«В начале ноября в офисе микрозаймов в Заволжском районе Ярославля неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил у работника денежные средства в сумме 23 тыс. рублей и скрылся. Лицо нападавшего было закрыто воротом одежды, на голову надет капюшон. Ранее в полицию поступило несколько сообщений о похожих разбоях в офисах и торговых павильонах», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемому 21 год, задержание провели сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ярославской области. На данный момент установлена его причастность к пяти разбойным нападениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

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