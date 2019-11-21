Нижневартовск, Югра, , 10:28 — REGNUM В Югре проводится доследственная проверка факта нападения пьяного мужчины на двух школьниц в Нижневартовске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Полицейскими установлено, что 14 ноября 32-летний житель Нижневартовска в нетрезвом виде подошёл к двум восьмилетним школьницам, и, предлагая им сладости, выспрашивал их домашние адреса. Затем мужчина схватил одну из девочек за руку, другая вырвалась и позвала на помощь. Проходившая мимо женщина пришла на выручку ребёнку.

Мужчине выписали штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако материалы были переданы полицейскими в СУ СКР по ХМАО для проверки.