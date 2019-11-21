Волгоград, , 10:28 — REGNUM Пожар на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда классифицировали по рангу №2, сообщили 20 ноября в пресс-службе регионального ГУ МЧС. К тушению было привлечено 45 человек и 16 единиц техники.

В 10:07 горение было полностью ликвидировано. Пожар возник в торговом павильоне размером в плане 100 на 15 м, на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло около 09:00.

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