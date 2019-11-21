Самара, , 10:20 — REGNUM Мужчину в Самаре обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина действовал в составе преступной группы, которая организовывала фиктивные ДТП на территории Самары, чтобы незаконно получать страховые выплаты.

Следователи считают, что летом 2017 года группа инсценировала столкновение двух автомобилей, которые принадлежали участникам преступного сговора. После этого «доказательства» были представлены в страховую компанию, которая выплатила страховку в сумме 150 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд.

Отмечается, что в настоящее время в отношении других участников данной преступной группы ведется расследование.