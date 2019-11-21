Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, в том числе беременная женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло 20 ноября на 185 км Пермского тракта. Около 11:00 по местному времени на автодороге столкнулись два легковых автомобиля. В момент аварии в автомобиле «Лада» находились три пассажира, один из которых погиб на месте ДТП. Двое других и водитель были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Позже стало известно, что госпитализированная женщина 1977 года рождения, которая находилась на позднем сроке беременности, скончалась в больнице.

В управлении ГИБДД отметили, что в момент ДТП пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.