Донецк, 21 ноября 2019, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 21 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и донецком направлениях были зафиксированы обстрелы с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов.
О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования обстреляли населённый пункт Спартак из гаубиц калибра 152 мм.
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