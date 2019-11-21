Донецк, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 21 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях были зафиксированы обстрелы с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Петровское, Донецк («Вольво-центр», терминал аэропорта)», — сказано в сообщении.

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования обстреляли населённый пункт Спартак из гаубиц калибра 152 мм.

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