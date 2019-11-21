Самара, , 10:03 — REGNUM 73-летнего жителя Самары обвиняют в убийстве знакомого на даче. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, пенсионер гостил у приятелей на даче Сокского дачного массива.

По версии следствия, во время распития алкогольных напитков произошла ссора между гостем и хозяином дачного участка. Обвиняемый, возможно, ударил мужчину холодным оружием. В результате потерпевший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Отмечается, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.