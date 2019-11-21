Благовещенск, , 09:59 — REGNUM Инцидент с привязанной к движущемуся автомобилю собакой проверяет полиция Благовещенска. Видеозапись об этом появилась ранее в соцсетях, сообщает 21 ноября пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Ролик появился на одной из страниц в Instagram, он был снят в темное время суток на одной из дорог. В кадре виден автомобиль, рядом с которым бежит привязанная за поводок большая собака. Животное заметно хромает.

Комментаторы выразили возмущение таким обращением с собакой. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в северосетинском Моздоке были изувечены две бездомные собаки. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Читайте также: В Северной Осетии ищут живодеров, покалечивших двух собак